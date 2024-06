Alessandra Amoroso: "Ti amo, auguri a te". Il toccante messaggio e la foto

Una delle voci più particolari e originali del panorama italiano. Vincitrice di Amici (e poi di Amici Big), 1.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e già più di 1.2 milioni di streams per il suo nuovo singolo "Mezzo Rotto" (feat. Big Mama). Lei è Alessandra Amoroso, cantante nata a Galatina nel 1986. Negli anni, a dispetto di tante ed esagerate critiche, ha dimostrato di essere anche una persona sensibile, emotiva, legata alla propria famiglia, ai fan e molto riservata.

A parte qualche notizia trapelata per forza di cose (è l'altra faccia della medaglia dalla popolarità, d'altronde), Sandrina - questo il suo soprannome - non ha mai dato adito a gossip o pettegolezzi, proteggendo anche la famiglia d'orgine cui è molto legata. Ma su due persone, due suoi grandi amori, si è espressa più volte: la nipotina Andrea e la nonna Maria, cui è sempre stata molto legata e che ormai da anni non c'è più. Potrebbero essere dedicate proprio a lei le toccanti parole pubbliccate sulle Instagram stories da Alessandra Amoroso proprio nella mattinata di oggi, lunedì 10 giugno.

"Mi manchi. Tanto", lo struggente messaggio

La cantante, a corredo di uno scato del cielo, ha scritto: "Mi manchi. Tanto. Sempre. Auguri a te... ti amo!". Con tutta probabilità, dunque, nonna Maria era nata proprio oggi e così la nipote, da sempre molto legata a lei, le ha voluto dedicare questo messaggio. Già in passato la cantante aveva scritto alcuni pensieri struggenti in suo ricordo: "Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so. Chiudo gli occhi e sei con me - aveva scritto nel 2021 -, e finalmente ti vedo sorridere ed io sono felice, davvero. Ti amo molto nonna. Tua, principessina".

Non solo. Nell'album "io 10" (pubblicato nel 2018 e che ha venduto oltre 100.000 copie) sono contenute due tracce dedicata a nonna Maria "in me il tuo ricordo" e "tutte le cose che io so". Due brani commoventi. Nel secondo, ad esempio, Amoroso canta: " E quanto è il bene che ti voglio / E che ogni giorno mi hai voluto /Ma per la prima volta stamattina / Non mi hai riconosciuto / Ho fatto sai finta di niente / E son rimasta muta / Ho girato un po' la testa / Quando una lacrima è caduta / È difficile accettare / Che la vita sia anche questa / È difficile capire, io a volte non ci riesco".