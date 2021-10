Alessandra Amoroso: "No a matrimonio e figli"

Pronta a tornare con il nuovo attesissimo disco, "Tutto Accade", Alessandra Amoroso ha ribadito l'intenzione di non volere figli e di non volersi sposare. Intervistata dal Corriere della Sera, l'ex alunna di Amici di Maria ha confermato l'addio allo storico fidanzato, Stefano Settepani, sottolineando come si senta completa come donna anche senza dover necessariamente essere madre o moglie.

Serenamente single

“Sono stata cresciuta con delle nozioni culturali non vere. Mi sento completa senza essere madre e moglie”, ha precisato Alessandra, che ha anticipato i contenuti dell'imminente album: "È un disco verità in cui racconto di me stessa fra buio e luce, senza filtri e maschere, e di un periodo di transizione della mia vita. Negli ultimi tempi sono successe cose, la morte di mia nonna, una storia finita, il lockdown e altre situazioni che mi hanno portata a guardarmi dentro: ora riesco a dire che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza".

Penso e quindi parlo

Parole ferme che definiscono una Amoroso serenamente single e sempre più sicura di sè, tanto da prendere posizione su argomenti che pesano. Come a Sanremo, quando difese i lavoratori dello spettacolo costretti a casa causa pandemia. "È un tema che mi sta cuore: con alcuni della mia crew lavoro da 13 anni... Ma non voglio parlare di tutto, lo fanno troppi altri che sono virologi oggi, psicologi domani, tuttologi... Se parli di politica solo perché parlino di te non ha senso. E tanti poi intervengono sfondando porte già aperte".

Anche su Salmo e sul chiacchierato concerto del rapper andato in scena ad Olbia lo scorso agosto senza alcuno distanziamento, Alessandra non ha cambiato idea. "Ho fatto la parte del grillo parlante, volevo capire se pensava di aver fatto la cosa giusta... Ha dimostrato poco rispetto verso le maestranze e gli artisti. La sua riposta non mi ha illuminato d’immenso".