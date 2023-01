Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni, nuda nella neve. I fan: "Onlyfans subito"

Alessandra Amoroso prende spunto da Chiara Ferragni e si concede uno scatto sexy nella neve. Non uno scatto qualunque però, la cantante salentina, infatti, ha deciso di mostrare a tutti il suo lato b e di provocare con una foto che la ritrae con addosso solo un paio di stivali e un costume da bagno. Intorno a lei? Un paesaggio innevato e tutto il freddo di una giornata d'inverno che, però, non sembra interferire più di tanto con la volontà dell'artista di mettere in mostra il suo fisico mozzafiato conquistato dopo ore e ore di allenamento.

Sembra proprio che Alessandra, dopo il cyberbullismo e le critiche per quell'episodio della foto negata alla fan che aveva scatenato l'odio nei suoi confronti, abbia ritrovato una certa serenità e sicurezza. È lei stessa, infatti, a parlare di gratitudine nel suo post Instagram che da un lato ha scatenato un certo apprezzamento da parte dei fan dell'ex volto di Amici, dall'altro ha portato qualche critica.

Se diversi followers hanno suggerito alla 36enne di buttarsi, con il fisico che si ritrova, su Onlyfans, qualcun altro, invece, sembra pensarla diversamente. "Queste che vanno nude sulla neve non hanno ritegno", è una delle critiche per Alessandra e c'è anche chi ci tiene a dare un consiglio spassionato alla salentina: "Va bene che sei dimagrita e sei entusiasta dei risultati fisici acquisiti ma non cadere anche te (come altre tue colleghe) nella gara di chi si spoglia di più! A noi interessa la tua voce non il tuo fisico!".