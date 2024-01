"Alessandra Amoroso cacciata da un locale insieme al suo nuovo compagno"

Alessandra Amoroso è tra le favorite per il podio di Sanremo 2024. Il suo nome, dopo un periodo di stop, è tornato a far parlare e così anche il gossip si è riacceso sulla sua vita privata.

Poco prima dell'estate una paparazzata aveva reso ufficiale la storia d'amore tra Amoroso e il tecnico del suono Valerio Pastore. A luglio però la loro relazione sembrava in crisi e le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, nell'edizione pubblicata oggi 4 gennaio, sembrerebbero confermarla. In realtà, stando a quanto scrive il magazine, Amoroso sarebbe già felicemente accompagnata con un altro "misterioso uomo".

Amoroso ha trascorso le feste a "Madonna di Campiglio", ma qualcosa non sarebbe andato secondo i piani. "Quando si è presentata nel locale più cool della località, non avendo prenotazioni, è stata rispedita a casa", un inconveniente non da poco e che, se confermato, avrà lasciato con la bocca amara la cantante.