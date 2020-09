Alessandra Amoroso felicemente single: “La vita sentimentale mi ha dato spesso pugni in faccia”

E’ un periodo d’oro per Alessandra Amoroso. La cantante salentina, regina dell’estate 2020 grazie al brano-tormentone ‘Karaoke’ cantato con i BoomDaBash, sta raccogliendo i frutti di una carriera sfolgorante, nata nel talent ‘Amici’ di Maria De Filippi e cresciuta grazie a quella ‘big family’ di fan con cui ha condiviso sempre tutto, anche le novità sulla vita sentimentale. Dopo quattro anni Alessandra Amoroso ha interrotto la sua relazione con lo storico compagno Stefano Settepani: “Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, aveva raccontato ai follower la cantante che adesso, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha descritto la serenità di sentirsi completa anche senza un partner.

“Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa, e così la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia” ha confidato Alessandra, forte della capacità di reagire alla sofferenze con la tenacia che la contraddistingue: “Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita. La morte è una sola, ma le vite possono essere tante. Se necessario, una diversa ogni giorno. Sono tornata a essere viva, ancora più viva”.

L’estate in famiglia di Alessandra Amoroso

I follower di Alessandra Amoroso hanno avuto modo di festeggiare con lei, seppur virtualmente, il suo 34esimo compleanno. Sui social le immagini più belle di una giornata trascorsa in famiglia, tra gli affetti più cari che le hanno fatto percepire un grande senso di completezza. “Da quando faccio musica non mi capitava di stare con loro per quasi tre mesi di fila. Li riuscivo a vedere per due, al massimo cinque giorni consecutivi. Mi mancava vivere con loro il quotidiano, vedere i miei nipoti crescere”, ha commentato parlando del suo compleanno: “Non volevo regali, avevo solo un desiderio: poter ricevere da mamma e da tutte le zie le mie ricette preferite. Sono entrate a casa mia come i Re Magi... portando però piatti succulenti (….) Mamma alla fine non ha resistito e mi ha regalato una pentola gigantesca per fare la pasta con le cozze!”.

Se Alessandra avverte di essere maturata in questi anni? “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi, ma non mi sono mai sentita fragile”, ha ammesso: “Oggi però credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo”.