"Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante. Mi dispiace, torna!". Arriva il gesto della cantante (video)

"Ho mandato via Alessandra Amoroso dal ristorante": così Andrea Marziano, cameriere di un ristorante di Ossana, in provincia di Trento, ha esordito in un video su TikTok che ha raccontato quanto avvenuto qualche giorno prima. Il cameriere, infatti, si è trovato costretto a rispedire indietro diversi clienti tra cui la cantante perché non c'erano più posti disponibili nel locale. A fargli notare che si trattava di Amoroso è stato un collega: "Non avrei comunque potuto fare niente perché eravamo al completo, però mi è dispiaciuto", ha aggiunto il dipendente nel video che si è chiuso con un appello alla stessa cantante: "Alessandra, mi dispiace averti mandato via. Torna e ti prometto che un tavolo te lo trovo". E così è stato: sul profilo di Andrea Marziano è comparso una nuova clip dal titolo "leri sera ho servito Alessandra Amoroso nel ristorante dove lavoro. Sono stato contentissimo di averla avuto al ristorante", ha raccontato il cameriere che poi ha mostrato una foto che li ritrae insieme in ricordo di una serata tanto speciale.