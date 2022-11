Alessandra Amoroso presa di mira su TikTok, i fan furiosi: "Questo è bullismo"

Che Alessandra Amoroso non sia molto apprezzata su TikTok è abbastanza noto. Ricordiamo tutti, infatti, l'episodio in cui la cantante salentina, questa estate, si è rifiutata di firmare un autografo a un fan durante il Tim Summer Hits, scena che è diventata subito virale e ha fatto cambiare a tanti idea sull'ex vincitrice di Amici. Oggi, la Amoroso è tornata a essere virale su TikTok, non per sua scelta ma per un nuovo trend spopolato sul social della generazione z che vede il testo di un brano della Amoroso modificato per crearne una versione abbastanza spinta e volgare che in pochissimo tempo è finito al centro di tantissimi meme e parodie sulla cantante.

Questa particolare versione della hit estiva di Alessandra Amoroso, Camera 209, è, infatti, diventata un trend al punto che in tantissimi affermano di aver sentito così tante volte questa nuova versione del brano da non ricordarne più l'originale. E se il testo "spinto" della hit della Amoroso sembra aver divertito tanti utenti del social, c'è chi non l'ha presa benissimo accusando i creatori di questo trend e gli haters che hanno generato commenti di odio e bullismo nei confronti della cantante 34enne.

Il fanclub di Alessandra, la cosiddetta "Big Family", infatti, si è espresso contro questo trend e i commenti negativi rivolti alla cantante che sono stati definiti come atti di vero e proprio "cyberbullismo". Inoltre, è anche stato coniato un termine ormai diffusissimo tra gli hater della cantante, la cosiddetta #amorosofobia.

«Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di mortee violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, “l'amorosofobia". Questo sì che è cyberbullismo», è quanto scritto dal fanclub su Twitter.

Per ora la cantante non ha ancora commentato quanto accaduto.