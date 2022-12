Alessandra Amoroso, show in autostrada: scatta la gara a palle di neve con i collaboratori

"Se passavate dall'autostrada per Torino e ci avete visti, sappiate che ci siamo divertiti". Alessandra Amoroso fa vedere ai suoi fan le ore che hanno preceduto la tappa torinese del suo “Tutto accade Tour”. In quella che lei stessa definisce come una sosta alternativa si scatena, insieme ai suoi collaboratori, in balli sfrenati e una gara a suon di palle di neve.

La cantante salentina, sabato 17 dicembre, si è esibita sul palco del Pala Alpitour dove ha proposto uno spettacolo di una ventina di brani con il meglio del suo repertorio.