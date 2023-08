Alessandra Celentano pubblica una foto 'ironica': Anna Pettinelli la stronca. Si scaldano i motori per Amici

All'inizio di una nuova edizione di Amici manca poco, pochissimo. Solo pochi giorni fa è stato confermato che Anna Pettinelli tornerà dietro il banco dei prof di canto insieme a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, prendendo il posto di Arisa (che dovrebbe essere una dei giudici di The Voice Kids sulla Rai, ndr). Confermati invece Raimondo Todaro e Emanuel Lo per il ballo e ovviamente anche Alessandra Celentano.

E proprio la temibile maestra di danza classica poche ore fa ha condiviso sui social una foto che voleva essere simpatica, ma che non tutti hanno compreso. Nello selfie Alessandra ha due paia di occhiali sul volto, uno sopra il naso e uno a coprire la fronte, nella didascalia ne ha spiegato il senso: "Metamorfosi in corso: dicono che sto cambiando in meglio, mi sto trasformando. Trattatasi della mosca Celentano, particolare specie di insetto alato il cui ronzio rumoroso può risultare fastidioso e irritante". Il riferimento al "ronzio" potrebbe essere interpretato come un parallelismo sui giudizi che dà ad Amici, ma questa è solo una supposizione.

Il post ha ottenuto molti mi piace e numerosi commenti tra cui anche quello di Raimondo Todaro, che le ha scritto "Il mondo dell'ottica sa" (parafrasando una frase diventata ormai celebre della prof "Il mondo della danza sa", ndr) e di Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica ha ironicamente stroncato lo scatto e il suo commento, che ha ottenuto quasi 200 mi piace ma non una risposta da Alessandra, non è certamente passato inosservato: "Ale tesoro amica mia, ti è partita la brocca?", ha scritto Anna. Beh che dire, questo sarà sicuramente un altro anno di Amici in cui i prof giocheranno un ruolo fondamentale tra frecciate e commenti al vetriolo e questo potrebbe essere un interessante preambolo.