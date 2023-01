Alessandra Celentano in versione befana conquista (ancora una volta) tutti: "Iconica"

Tutti pazzi per Alessandra Celentano in versione befana. La professoressa di ballo più famosa (e temuta) d'Italia ha riproposto un suo vecchio scatto che la vede vestire i panni della Befana, la vecchietta porta regali o carbone ai bambini ogni 6 gennaio. Con tanto di outfit total black e scopa in mano la Cele si è calata perfettamente nel personaggio e con tutta l'ironia che la contraddistingue da sempre e che l'ha portata a farsi amare dal pubblico nonostante il suo carattere spigoloso, ha conquistato, ancora una volta, tutti.

La veterana professoressa di danza di Amici, infatti, in occasione dell'Epifania ci ha tenuto a pubblicare, nelle sue stories Instagram, uno dei suoi vecchi post vestita da Befana dove, simpaticamente, come descrizione della foto scriveva: "Buona Epifania e...carbone, carbone e carbone per tutti!". Un post divertensissimo che i numerosi fan della nipote di Adriano Celentano sono tornati a commentare, nonostante risalga al 2019. La Cele, così, con la sua simpatia e autoironia, è diventata ancora una volta virale.

In tantissimi, infatti, hanno commentato il post definendo la Celentano una vera e propria icona di simpatia, oltre che grande maestra di danza. Tra i commenti, infatti, c'è chi la definisce: "Supenda" e chi, invece, non riesce proprio a smettere di ridere per la sua battuta.

E intanto, in attesa di poter godere delle sue gag irresistibili, delle sue litigate e di quelle divertentissime esibizioni insieme a Rudy Zerbi nel prossimo serale di Amici, deliziamoci con tutta la sua simpatia, per ora, via social.