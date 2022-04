Amici, Alessandra Celentano: "Sono single da anni, sono esigente". Poi parla del rapporto con Maria

Alessandra Celentano è l'incubo dei ballerini dentro Amici. O meglio, si trasforma nell'incubo dei danzatori che lei non ritiene all'altezza. Quest'anno lo sa molto bene Serena, la ballerina di modern scelta da Raimondo Todaro, che Alessandra non apprezza. Dall'inizio del programma non ha mai perso occasione di ricordarle quanto il suo "fisico non sia armonioso" e non sempre dicendolo con questi termini.

Alessandra Celentano e le accuse di body shaming

Nel corso degli anni i ragazzi con i quali è stata dura sono stati molti e secondo lei ha avuto sempre ragione: a chi diceva che avrebbe fatto il ballerino poi lo ha fatto davvero e viceversa. In una doppia intervista al settimanale Chi, Celentano e Rudy Zerbi, la coppia del terrore, hanno spiegato perché il loro approccio è così duro: non esistono mezze misure, o sei bravo o non sei bravo. Come ha specificato la maestra "dipende da che livello parliamo, io non mi relaziono a livelli amatoriali, non posso dire al mio allievo: Potrai arrivare a 4, che bello, no gli dico Tu devi arrivare ad essere da dieci e lode".

Nello specifico, riguardo alle accuse che spesso sono mosse nei confronti di Alessandra lei ha un'opinione ben precisa: "Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male. È molto più facile fare i complimenti ai ragazzi". "Io sono zero Tutti possono fare tutto, di Madonna ce n'è una e una soltanto".

Insomma una posizione categorica che non ammette eccezioni, se non in casi estremi: "Comunque, per carità, le eccezioni ci sono, io sono la prima a dire che con tanto lavoro puoi raggiungere obiettivi pazzeschi, ma se non sei predisposto". Della stessa opinione Rudy Zerbi, che ha però una visione un pochino più romantica. Il produttore discografico crede che tutti possono fare, ma solo nel caso in cui "la mancanza di qualcosa sia compensata da un'altra", come per Madonna, ha un carisma e una presenza scenica così forte che nessuno fa caso alle stonature.

Alessandra Celentano e Maria De Filippi

Un rapporto litigarello quello che c'è tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Spesso si scontrano, anche se i toni non si alzano mai, perché hanno opinioni molto diverse. Non è passato inosservato il complimento che la conduttrice ha indirizzato alla maestra e Alessandra ha commentato così: "Ci ha messo 19 anni per farmi un complimento, ma alla fine è arrivato".

Celentano nutre un profondo rispetto per De Filippi: "È che quando lavori con Maria un po' sei fregata; quando trovi l'intelligenza non riesci proprio più a mollarla. Alla fine vado proprio a lavorare volentieri, che credo sia la più grande fortuna che uno possa avere".

Alessandra Celentano è single: "Sto bene da sola"

Esigente nel lavoro, nella vita e anche nei rapporti di coppia. Da quando si è separata dal marito, Angelo Trementozzi, nel 2012 è single. "Io in generale sono una persona che sta bene da sola - ha spiegato Celentano - conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non accontento".