Alessandra Celentano: "Ho sofferto di disturbi alimentari"

In occasione dell'uscita suo primo libro autobiografico Chiamatemi maestra, Alessandra Celentano ha raccontato a Verissimo i momenti più significativi della sua vita, segnata dai disturbi alimentari quando era giovanissima. "Avrò avuto 14 o 15 anni. È il periodo dello sviluppo in cui ti rendi conto che il tuo corpo cambia", ha confidato l'insegnante di danza tra i prof storici di Amici: "Capisci anche l'importanza di avere un corpo adatto a questo tipo di lavoro, che non è una questione estetica ma pratica. Se non sei in forma, fai molta più fatica. Una volta però c'era molta meno attenzione al sistema alimentare. Ho fatto tutte le diete possibili". A un certo punto però, Celentano è riuscita a rendersi conto delle conseguenze negative delle sue scelte alimentari: "Questo momento l'ho superato in brevissimo tempo perché ho capito che era una cosa sbagliata sotto tutti i punti di vista, quindi ho deciso di cambiare atteggiamento. Ho reagito, come cerco sempre di fare con i miei ragazzi: cerco di farli reagire".

La coreografa ha parlato anche della fine del matrimonio con l'ex marito Angelo con cui si è sposata quando aveva 40 anni: "Abbiamo avuto talmente tante cose che si sono messe contro (dalla malattia di mia mamma, alla morte di mio padre, al tanto lavoro), che purtroppo è andata così. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore. All’inizio è stata quasi una liberazione, poi ho cercato di andare più a fondo. Come tutte le cose, bisogna rielaborarle e cercare l'aspetto positivo". Un altro momento complicato della vita di Alessandra Celentano è stata la malattia della mamma, a cui è stata vicina fino all'ultimo giorno: "Rifarei tutto, e anche di più, se potessi. Però io e le mie sorelle abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ma non è mai abbastanza. Dobbiamo restituire ai nostri genitori tutto quello che hanno dato a noi, è un dovere e non possiamo sottrarci a certi doveri".

