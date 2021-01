Amici, la furiosa lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario (cacciata dalla sala) |Video

(La lite tra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario nella sala prova di Amici)

Nervi a fior di pelle nella sala prove di ‘Amici’, teatro di uno scontro furioso tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario durante la lezione di danza dell'allieva Rosa Di Grazia.

Tutto è iniziato quando la professoressa di ballo ha chiesto a Rosa di cambiarsi, rimproverandola per un abbigliamento giudicato poco idoneo. Entrata nella sala prove su richiesta della prof Lorella Cuccarini, Elena D’Amario ha assistito alle frequenti osservazioni di Celentano sul modo di ballare dell’allieva che la ballerina professionista ha tentato di giustificare spiegando come per lei si tratti di un lavoro nuovo. L’intervento di Elena non è per nulla piaciuto ad Alessandra Celentano: “Non sei qua per fare l'avvocato difensore”, ha tuonato: “Non è nuovo, lei studia da non so quanto tempo. Non te lo permetto. Sei venuta qui per vedere? Stai al tuo posto”.

La lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario: “Vuoi che ti sbatto fuori?”

La discussione tra le due si è fatta via via più accesa, con Elena D’Amario che ha proseguito sostenendo che i duri rimproveri della professoressa blocchino l’allieva Rosa facendole perdere la serenità necessaria per allenarsi, e Alessandra Celentano che, infastidita oltre misura per la sua osservazione, ha cacciato la ballerina dalla sala. “Io lavoro così, non devo star qua a giustificarmi con te. Basta sennò devo farti uscire dalla sala. Devi stare al posto tuo. Vuoi che ti sbatta fuori?”, ha tuonato Celentano invitando D’Amario a lasciare la sala. “Mi sta cacciando?”, ha chiesto incredula Elena; “Sì!”, la risposta perentoria della prof. “Non credo sia costruttivo questo suo atteggiamento”, ha replicato Elena: “Non capisco perché si sta scaldando così tanto. Non volevo creare tutto questo scompiglio, mi dispiace anche che si è innervosita così tanto”.

Sull’accaduto è poi intervenuta anche Lorella Cuccarini che lavora a distanza dopo aver contratto il Covid. Dopo essersi confrontata con Elena, la professoressa ha inviato un messaggio per spiegare che la coreografia non è pronta per essere eseguita da Rosa nella puntata di sabato: “Quindi è inutile accanirsi per fargliela provare”, ha affermato.