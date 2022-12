Alessandra Celentano: "I figli non sono venuti, il mio ex marito ci ha sofferto più di me"

(Nel video Alessandra Celentano parla del suo matrimonio)

Alessandra Celentano in una veste decisamente inedita. Abituati a vederla nei severi abiti dell'insegnante di danza ad Amici, l'ex ballerina - nipote di Adriano Celentano - ha mostrato a Verissimo il suo lato più intimo.

Soltanto ora, dopo anni, riesce a parlare della dolorosa perdita della mamma, malata di Alzheimer: "Prima facevo molta fatica, poi ho capito che parlarne è giusto perché puoi aiutare chi sta vicino a queste persone. Vanno aiutate perché è un percorso molto difficile e pesante. Conoscere questa malattia è importante". Dopo il calvario vissuto accanto a sua madre si è ammalato anche il papà: "Altri dieci anni di malattia - ha raccontato - Sono andata avanti sempre lavorando, facendo quello che dovevo fare, perché è così, ma non è stato facile. Credo che certi dolori non si riesca mai a metabolizzarli. Sono sempre presenti. Vai avanti, fai finta di niente, ma quel dolore è sempre lì. Mamma e papà mi mancano sempre, sono sempre con me, li saluto tutte le sere. Sono dolori troppo forti". Li ricorda con grande amore: "Litigavano come dei matti ma si amavano da impazzire. Li chiamavo Sandra e Raimondo, mi facevano molto ridere".

La fine del matrimonio

Alessandra Celentano è stata sposata, ma anche dopo la separazione ha continuato ad avere un ottimo rapporto con l'ex marito: "Ci sentiamo e sappiamo che ognuno c'è per l'altro - ha spiegato a Silvia Toffanin - Un po' l'ho trascurato per la malattia dei miei genitori, ma per tanti anni è andata bene. Mi sono sposata a 40 anni e mai avrei pensato di sposarmi, quindi mai avrei pensato di separarmi. Certamente è stato un dolore". I figli che non sono arrivati, un altro dolore: "Da una parte mi è dispiaciuto non essere diventata mamma, dall'altra si vede che doveva andare così - ha detto ancora Alessandra Celentano - Sono contro gli accanimenti, il volere un figlio a tutti i costi. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ci ha sofferto tantissimo, molto più di me. Tutti siamo segnati da un destino, si vede che doveva andare così".