Alessandra Celentano amarcord: le foto di lei da giovanissima fanno impazzire i fan

Alessandra Celentano è uno dei volti più discussi della tv italiana, da anni si trova al centro di accesi dibattiti e le sue posizioni dividono a metà il pubblico che segue il talent di Maria De Filippi: c'è chi la ama e chi la critica. Le discussioni non sono mai mancate, né con gli allievi né con i suoi colleghi professori e l'ultima risale proprio a domenica scorsa, 5 novembre, avuta con Elena D'Amario, professionista del corpo di ballo ed ex allieva.

Celentano, a differenza della ballerina che è tornata sull'argomento tramite social, ha preferito sorvolare e oggi ha condiviso alcuni scatti di lei da giovane. "Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre! Gli anni passano - ha scritto la maestra -, gli occhi sono carichi di malinconia ma allo stesso tempo consapevoli dei bei momenti che la vita ci ha regalato e continua a regalarci!". Alessandra negli scatti è sorridente con i capelli castani lunghi e sciolti e con indosso una gonna rossa a vita alta, con sopra una camicetta legata sotto il seno nera con i fiorellini bianchi e rossi. I commenti sono moltissimi e alcuni scrivono anche "regina indiscussa".

Chi è Alessandra Celentano

Il suo cognome è già un indizio importante: Alessandra Celentano è nata a Milano, il 17 novembre 1966, ed è figlia di Alessandro Celentano, fratello di Adriano, che quindi è suo zio (e spesso nei suoi balletti ha utilizzato i brani del molleggiato, ndr) ed è anche la cugina del cantautore Gino Santercole.

La passione per la danza la accompagna fin dalla sua tenera età: si è formata con maestri di fama internazionale, fino ad arrivare all'Opera di stato di Budapest; con una borsa di studio ha poi frequentato un corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia.

Nella metà degli anni '80 entra nell'Aterballetto di Amedeo Amodio e lì diventa prima ballerina danzando al fianco di grandi della danza come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Alessandro Molin e Vladimir Derevianko. Diventa poi "Maître de ballet", ovvero responsabile del corpo di ballo, dei maggiori teatri italiani come La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell'Opera di Roma e anche il Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003 è maestra di danza classica di Amici di Maria De Filippi.

Sulla sua vita privata non sono note molte informazioni. Si sa che non ha figli e che ha un ex marito, Angelo Trementozzi, docente universitario, con il quale si era sposata nel 2006 e dal quale ha divorziato nel 2012. "Sono di gusti molto difficili", ha spiegato Celentano lo scorso anno a Belve affermando di non fare sesso da 13 anni. Da anni non balla per colpa della "Sindrome dell’alluce rigido": una patologia atrosico-degenerativa che colpisce moltissimi ballerini (malattia per la quale è stata operata nel 2017).