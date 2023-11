"A quando il quinto figlio?": la quattro volte mamma Alessandra De Angelis sbotta con i followers

Un mese fa Alessandra De Angelis è diventata mamma del piccolo Ascanio, il suo quarto figlio. Una famiglia numerosa, quella costruita con il martito Emanuele D'Avanzo, e sostenuta da migliaia di followers che hanno iniziato a seguirli dopo la partecipazione a Temptation Island.

Come è solita fare, l'imprenditrice campana si è prestata alle domande dei followers attraverso i social e subito è stata incalzata sull'ipotesi quinto figlio. Di fronte a tale domanda, ed essendo trascorso così poco tempo dalla nascita del suo quartogenito, Alessandra si è mostrata quasi spazientita. Per lei un quinto figlio non ci sarà, eppure i followers le fanno presente che anche dopo l'arrivo di Adria Maria, due anni fa, diceva così, ma questa volta sembra irremovibile.

Spesso accade che i fans si creino delle aspettative, in particolar modo se i loro beniamini sono giovani e benestanti, come a dre: "Se non avete voi la possibilità, chi ce l'ha"; ecco che la perfezione che esce nelle istantanee di famiglia, faccia sognare i followers che si fanno poi esigenti.

A quanto pare però, questa volta, Alessandra De Angelis ha davvero messo la parola fine e non vuole più saperne del pancione che le ha già regalato quattro gioie bellissime ma forse, in questo momento, è opportuno fermarsi.