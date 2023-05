Cicogna in arrivo a casa D'Avanzo: ecografia formato famiglia per il quarto bebè

Compirà 30 anni il prossimo 14 giugno e lo farà con un cuore pulsante che batte nel suo ventre. Alessandra De Angelis, ex protagonista di Temptation Island (edizione 2015) ha annunciato l'arrivo di una nuova creatura nella sua già numerosa famiglia, costruita con il marito Emanuele D'Avanzo.

La piccolina di casa (Adria Maria) ha da poco festeggiato due anni, la maggiore (Beatrice Emma) ne ha sei ed Enea, ad oggi l'unico maschietto di casa, ne ha 4.

Quando venne alla luce Adria Maria, ancora in epoca Covid, Alessandra disse di essere preoccupata, quasi spaventata all'idea di dare alla luce un nuovo bimbo. Nonostante la gioia immensa di una nuova vita che cresceva dentro di sè, aveva manifestato la paura di non essere abbastanza, di trovarsi in difficoltà nel gestire tre bimbi piccoli e di portare avanti la sua attività di imprenditrice. Tante cose, tutte insieme, eppure Adria Maria non era destinata ad essere l'ultimogenita.

Nelle scorse ore la famiglia D'Avanzo ha condiviso l'emozione della prima ecografia di gruppo. "Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto", scrive l'ex protagonista di Temptation Island. Ancora non è stato svelato il sesso del piccolo anche se c'è chi è pronto a scommettere sull'arrivo di un nuovo maschietto.