Alessandra De Angelis pubblica il referto covid: "Le 24 ore più lunghe della mia vita"

Sono state le 24 ore più lunghe della sua vita perchè attendeva con ansia l'esito del tampone molecolare. Pochi istanti fa l'annuncio sui social: Alessandra De Angelis si è negativizzata e ha quindi vinto la sua battaglia contro il Covid.

Al momento solo un paio di stories con la pubblicazione del referto (per i più scettici) perchè il suo primo pensiero sarà andato al marito Emanuele e ai figli Beatrice ed Enea dai quali si era separata per far si che non si contagiassero.

Una negatività che vale doppio per l'ex protagonista di Temptation Island in quando a giorni è in programma la nascita della terzogenita Adria. Parto programmato in quanto la campana farà il cesareo. Intervento che rischiava di dover seguire dei rigidi protocolli in caso di mamma positiva e che l'avrebbero fatta stare lontana dalla sua bambina.

In basso, il referto negativo al Covid pubblicato da Alessandra De Angelis