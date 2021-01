Uomini e donne, pace fatta tra Salvatore Angelucci e Alessandra: lo scatto (sexy) che immortala il momento

Per le dichiarazioni al veleno rilasciate dalle ex di lui sembrava che non ci potesse mai essere un ritorno e invece...una stories pubblicata sia da Alessandra Gallocchio che da Salvatore Angelucci, lascia intendere che tra i due sia tornato il sereno. Nella foto vediamo immortalato il braccio (sexy e) tatuato di un uomo, che pare esser proprio quello di Salvatore, mentre poco dopo è lui a pubblicare lo scatto di una cena per due... insieme alla sua Alessandra? Così pare.

La notizia della rottura era trapelata tra i social a fine anno dopo che l'influcer Karina Cascella, lapidaria, aveva dichiarato che Alessandra non faceva più parte della loro famiglia.

Era quindi intervenuto l'ex tronista, Salvatore Angelucci, minimizzando un po' la cosa e, nelle ultime ore i due (ex) amanti sono parsi ritrovare la complicità.

Chi è Salvatore Angelucci

Quarantaquattro anni, Salvatore Angelucci è un ex tronista di Uomini e Donne. Originario di Chieti, fa ora il dj in realtà importanti come il Pacha di Ibiza o il Cocorico di Riccione, ma prima di lanciarsi nel mondo della musica è stato un volto noto del piccolo schermo: nel 2005 ha debutato come tentatore di “Vero Amore” (una sorta di prima versione di Temptation Island) e poi è stato tronista nel dating show condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto Karina Cascella, all’epoca opinionista della trasmissione: i due, legati per quattro anni, hanno avuto una figlia di nome Ginevra.