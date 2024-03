Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino si sono lasciati? Gli indizi

Alessandra Mastronardi si è sposata a luglio 2023 con Gianpaolo Sannino. Mastronardi aveva iniziato la relazione con il dentista poco dopo la fine della storia con Ross McCall, con cui era stata fidanzata 4 anni. Sannino è stato il suo primo grande amore: "Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", aveva raccontato l'attrice a Vanity Fair solo quattro mesi prima delle nozze.

Da mesi però, per la precisione da dicembre, si rincorrono voci su una presunta crisi tra i due. A dicembre fu Alessandra a smentire che tra i due ci fossero dei problemi. Ma oggi, quasi otto mesi dopo le nozze, qualcosa sembrerebbe essersi rotto. Su Instagram, Alessandra non segue più il marito che ha il profilo chiuso e, dunque, non è possibile controllare se anche lui abbia smesso di seguire la consorte o meno. Ma ciò che più insospettisce è l'assenza del post, pubblicato da Mastronardi pochi giorni dopo le nozze, con le foto del matrimonio che adesso risulta essere rimosso. Un gesto molto strano considerando anche la didascalia che Alessandra aveva scritto: "L'amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te".

Secondo due segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano, esperta di gossip, i due si sarebbero lasciati pochi mesi dopo il matrimonio. Ovviamente il condizionale è d'obbligo, però la cancellazione delle foto di un giorno così speciale potrebbe essere un segnale non troppo positivo.