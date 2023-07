Alessandra Mastronardi pubblica le foto delle nozze, Elena Sofia Ricci le commenta e fa il pieno di like

Le foto del matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sono circolate in massa sui social lo scorso weekend come il coronamento di una favola. L'attrice e l'odontoiatra si sono conosciuti per la prima volta 17 anni fa e, dopo un lungo periodo di lontananza, si sono ritrovati di nuovo, scoprendosi innamorati al punto tale da decidere di sposarsi. Una cerimonia religiosa celebrata ad Anacapri alla presenza di 150 invitati, la romantica festa, gli abbracci tra gli sposi pieni di gioia hanno testimoniato una giornata ricca di emozioni che la neosposa ha raccolto in un post, esaustivo di una felicità che non ha lasciato indifferenti i follower.

"L'amore tutto vince, anche il tempo e lo spazio. Io e te" ha scritto Alessandra Mastronardi per completare le foto più rappresentative del suo matrimonio. E tra i tanti commenti lasciati a corredo della raccolta di ricordi, è spuntato anche quello di una collega a lei particolarmente vicina, Elena Sofia Ricci, che per anni ha interpretato la sua mamma nella serie cult I Cesaroni dove Mastronardi ricopriva il ruolo di Eva. "Oddio ma che davvero? Ora va a finire che divento pure nonna. Auguri Amore" ha scritto l'attrice riferendosi ai ruoli rispettivi della fiction di Canale 5. E la gioia di esprimere con tanto entusiasmo un grande affetto ha trovato l'approvazione di oltre 720 fan, memori della bellissima sintonia tra mamma e figlia nella finzione scenica e meravigliosamente autentica in questo momento di vita vera.