Alessandra Mastronatdi, molto più di una semplice crisi col marito

Un altro evento pubblico da sola, senza il marito. Alessandra Mastronardi ha partecipato alla festa per i 100 anni di Damiani senza Gianpaolo Sannino. Un'ulteriore conferma alle voci, e agli indizi, che da giorni circolano sulla loro separazione. È il settimanale Gente ad aggiungere altri dettagli: sarebbe stato lui a lasciare la moglie cambiando anche indirizzo. Molto di più, dunque, di una semplice crisi matrimoniale. I due si sono sposati otto mesi fa, a luglio 2023, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri.

Nelle immagini del settimanale è possibile vedere Sannino uscire da solo da un cancello bianco e Mastronardi, seduta in auto, ad aspettarlo forse per chiarire la situazione, ipotizza il magazine. La crisi risalirebbe a qualche mese fa, ma adesso sembrerebbe irrecuperabile: lui ha anche tolto la fede. Il 18 febbraio Mastronardi ha festeggiato i suoi 38 anni in compagnia di alcune amiche, già era lontana da Gianpaolo.