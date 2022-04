Alessandra Mastronardi volta pagina dopo la rottura con Ross McCall (a un passo dalle nozze)

A distanza di qualche mese dalla rottura con Ross McCall, Alessandra Mastronardi ha ritrovato la serenità. Non è stato semplice accettare la fine di una storia così importante, ma adesso l'attrice è pronta per andare avanti: "Ora mi guardo intorno - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera - respiro la primavera".

"Ci siamo lasciati, è durata quattro anni" ha spiegato ancora, aggiungendo: "Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata". Alessandra Mastronardi e Ross McCall - anche lui attore - erano vicini al matrimonio e la decisione di prendere strade diverse, per quanto sofferta, è stata inevitabile nonostante l'importante progetto di vita fatto insieme. Nonostante tutto, l'attrice ha deciso però di restare a vivere a Londra: "Avevo bisogno di cambiare aria, di crescere, di alzare l'asticella. L'ho deciso sette anni fa. Ho vissuto lo shock del pre e il dopo Brexit, il caro vita, i supermercati mezzi vuoti, gli amici che andavano via". E da lì riesce ad apprezzare meglio l'Italia: "La ami molto di più, metti a fuoco le cose belle, la luce di Roma, i colori caldi che vanno dall'arancio al seppia, diventa una città all'improvviso romantica. Quando torno mi vengono addosso i difetti - ha concluso - soprattutto l'abbandono".

La storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono conosciuti nel 2017 sul set del film About Us, girato a Roma. E' stato un colpo di fulmine. Lui - dieci anni più grande dell'attrice romana - è noto per il ruolo di Matthew Keller in White Collar e prima di conoscerla era stato legato all'interprete americana Jennifer Love Hewitt. Dopo la notizia del loro addio sono circolate voci su un presunto tradimento di lei, smentite categoricamente dalla diretta interessata sui social: "Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna... Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità. Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare".