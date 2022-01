Alessandra Mastronardi, matrimonio annullato ad un passo dalle nozze. Tutti i dettagli

Sembrava tutto pronto per le nozze di Alessandra Mastronardi e il compagno (da tre anni) Ross McCall e invece qualcosa è andato storto. E di molto: il matrimonio dei due attori sarebbe infatti stato annullato ad un passo dal "sì". A riportare la notizia - e le presunte ragioni dietro alla decisione di darci un taglio - è il magazine Diva e Donna nel numero in edicola questa settimana, mentre la coppia (o forse dovremmo dire "ex"?) resterebbe trincerata dietro al silenzio.

Volto di tante popolari fiction di successo (da L'allieva al recente omaggio a Carla Fracci) anche nella vita privata Alessandra Mastronardi, 35 anni, sembrava sul punto di raggiungere uno dei più ambiti tra i traguardi sentimentali: il matrimonio. Ma la relazione col 44enne si sarebbe interrotta per ragioni che restano ancora confuse. Va precisato che, per il momento, il condizionale è d'obbligo, visto che nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia, tantomeno lei, che invece è solita condividere scatti della propria vita personale su Instagram.

"Il terzo incomodo"

Ma quali sarebbero i motivi dietro all'inaspettato addio? Impossibile sapere, considerata la riservatezza della coppia. Le ragioni restano tutte da chiarire. Sebbene il settimanale azzardi i due siano rimasti comunque in buoni rapporti e che lei abbia già una altra "simpatia" di cui però non si sa niente di più. Rumors, ribadiamo, tutti da confermare.

Alessandra Mastronardi si sposa: i dettagli sulle nozze con Ross McCall

Di certo c'è che è un fulmine a ciel sereno per i fan. L'anno scorso la proposta di nozze, proprio in occasione del 35esimo anno di lei: una vera favola. Prima ancora, la convivenza tra Roma, città di lei, e Londra, città in cui era residente l'interprete scozzese. Insomma, neanche la distanza sembrava aver messo a dura prova la coppia. Almeno fino a questo momento.

Gli ex (famosi) di Alessandra e Ross

Nel passato Alessandra entrambi hanno avuto relazioni importati con altri colleghi del mondo dello spettacolo. Nel caso di Alessandra, l'ex teen idol dei Cesaroni ha fatto coppia con gli attori Vinicio Marchioni e Marco Foschi. Ross, invece, è stato legato alla collega Jennifer Love Hewitt. Vediamo se anche la loro relazione sarà confinata al passato del curriculum sentimentale o se ci sarà un ritorno di fiamma.