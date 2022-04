Alessandra Mastronardi, il nuovo amore è un dentista: la foto e di chi si tratta

"Ora mi guardo intorno, respiro la primavera". Così ad inizio aprile Alessandra Mastronardi parlava nel merito della sua nuova situazione sentimentale, quella in cui aveva appena detto addio al promesso sposo Ross McCall. E pare che, nel guardare, abbia scorto un volto interessante, ovvero quello del suo (presunto) nuovo compagno. Trattasi di un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, inaspettatamente. Trattasi di un dentista.

Inforcati gli occhiali da sole e dismessi i panni da attrice, Alessandra gira per la città mano nella mano con quello che è a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. I due non hanno mai confermato ma sono le immagini a parlare da sole. Negli scatti immortalati dal settimanale Diva e Donna, i due vengono inquadrati proprio mentre sorridono insieme, segno che la complicità è già forte.

Chi è il nuovo fidanzato?

Misteriosa l'identità dell'uomo, di cui appunto si conosce solo la professione: professionista nel settore dell'odontoiatria. E il nome: Giampaolo. Ma non il cognome. Capelli castani e sorriso radioso, si mostra in look casual accanto alla nuova compagna.

Con Ross McCall è finita ad un passo dalle nozze

Alessandra volta così pagina dopo l'addio inatteso a Ross, con cui è finita ad un passo dalle nozze. Quattro gli anni insieme. Il primo incontor nel 2017 sul set del film About Us, girato a Roma. E' stato un colpo di fulmine. Lui - dieci anni più grande dell'attrice romana - è noto per il ruolo di Matthew Keller in White Collar e prima di conoscerla era stato legato all'interprete americana Jennifer Love Hewitt. Dopo la notizia del loro addio sono circolate voci su un presunto tradimento di lei, smentite categoricamente dalla diretta interessata sui social. Oggi però nel suo cuore c'è un altro uomo.