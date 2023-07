Alessandra Mastronardi si è sposata: le prime foto delle nozze con Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sono sposati nelle scorse ore. Il matrimonio tra l'attrice 36enne e il compagno, dentista romano estraneo al mondo dello spettacolo, era stato annunciato da qualche tempo, ma senza che venisse indicata la data del grande giorno. Sui social, però, hanno iniziato a circolare le foto delle nozze, con un'incantevole sposa vestita di bianco e raggiante agli obiettivi degli smartphone che l'hanno immortalata.

La cerimonia si è svolta a Capri, in una location suggestiva acentuata dai faraglioni sullo sfondo. Coroncine di fiori messe a disposizione degli invitati sono stati dettagli romantici della serata che ha celebrato un'unione anticipata da un post Instagram qualche giorno fa ("Per me è sempre stato sì", la didascalia che mostrava il video dei futuri sposi insieme), ma anche dalla stessa Alessandra che aveva raccontato il suo amore per il fidanzato, ora suo marito. "È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", aveva confidato l'attrice: "L'ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: 'Ho visto noi tra 20 anni'. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere". Oggi il coronamento di un amore da favola.