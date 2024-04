Alessandra Moretti: "Massimo Giletti mi ha fatto una corte estenuante. All'inizio non mi piaceva"

Alessandra Moretti si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'infanzia in "una famiglia unita che mi ha sostenuta in tutti i passaggi più complicati"; il rapporto con una fisicità che - ha detto - "mi ha dato sicurezza, però mi ha anche penalizzata. Il binomio “bella e scema” è spesso un'arma puntata contro"; il lavoro come avvocata matrimonialista prima, vicesindaca di Vicenza poi e, ancora, candidata da Bersani in Parlamento, sono stati gli argomenti di un dialogo che ha affrontato anche il tema dei figli e dell'amore. Dopo la fine del suo matrimonio, Alessandra Moretti è stata fidanzata con Massimo Giletti, dal 2013 al 2015. Oggi l'eurodeputata per il Partito democratico ricorda il giornalista come una persona che l'ha corteggiata tantissimo e descrive la loro storia come importante ma anche "tormentata".

"L'uomo che mi ha corteggiata in modo più insistente, all'inizio non mi piaceva" ha confidato Moretti parlando di Giletti: "È stata una storia d'amore importante e sincera, ma anche tormentata. In fondo ero una ragazza di provincia, un esponente politico d'accordo, ma che veniva da Vicenza ed era lontana dai salotti. Non amavo andare sui giornali per il bacio con Giletti, ma per la battaglia per il divorzio breve. Avevo il timore di pregiudicare l'impegno politico". Poi un aneddoto: il ricordo di una notte in spiaggia dormendo su un lettino... "Durante una vacanza a Pantelleria con gli amici mi faceva recapitare fiori ogni giorno. Ma il vero osso duro è stata mia figlia Margherita: presidiava il ruolo del papà. Massimo la chiamava la ienetta. Lui che voleva conquistare tutti dalle Moretti ha avuto un trattamento poco dolce".

Lo scontro tra Moretti e Giletti (e le scuse di lui)

Due anni fa la storia d'amore tra Alessandra Moretti e Massimo Giletti tornò a far discutere per le parole che il giornalista rilasciò allo stesso Corriere della Sera sulla sua storia passata con la eurodeputata, da lei per nulla gradite. "È ancora innamorata di me, forse in parte anche io" ammise lui: "So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto". E ancora: "È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola", aggiunse poi, scatenando il disappunto della diretta interessata. "Non tollero intromissioni nella mia vita privata - fu la sua replica - e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici (...) Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia". In seguito Giletti chiese pubblicamente scusa per averla offesa senza intenzione: "Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre".