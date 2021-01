Alessandra Mussolini lascia la politica e balla un mambo per omaggiare sua zia Sophia Loren

Alessandra Mussolini ospite a Live non è la D'Urso ha parlato della sua decisione di lasciare la politica

Alessandra Mussolini ha deciso di cambiare la sua vita e di lasciare la politica. A darle la spinta per prendere questa decisioni anche, probabilmente, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle (dove è arrivata terza).

A Live non è la D'Urso Mussolini ha raccontato molto della sua vita, i ricordi della madre e della zia (Sophia Loren), di quando Michael Jackson mangiò le pizze fritte della mamma e di quando, sempre la madre, pur di non vedere i capelli biondi sulle giacche del papà - che la tradiva - si "fece bionda".

"Ho riflettuto venendo qui, io non ho cambiato vita, è la vita che cambia me - ha precisato Alessandra -. Con tutto quello che sta succedendo non voglio fare programmi, ma voglio vivere alla giornata".

Barbara D'Urso aveva preparato un toccante drive-in, con tutte le tappe e gli incontri più importanti della vita di Alessandra Mussolini e la lacrima non poteva mancare.

Alessandra Mussolini ha omaggiato la zia ballando un mambo con il ballerino Maykel Fonts, suo compagno durante il programma della Rai.