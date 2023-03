Alessandra Mussolini in lacrime per il padre: "Non gliel'ho mai chiesto, avevo paura"

Alessandra Mussolini non si fa sconti a Oggi è un altro giorno e si racconta scendendo nel profondo. Un passato non sempre facile il suo e non soltanto a causa del cognome. Tra le sofferenze più grandi il divorzio dei genitori e un rapporto irrisolto con suo padre Romano che ancora oggi le provoca molto dolore.

"Non l'ho mai vissuto nella quotidianità, non l'ho mai visto in pigiama prima di andare a letto, girare per casa, uscire dal bagno" ricorda, aggiungendo: "Ha pesato più a me che a mia sorella". Tanti i tradimenti che ha sopportato sua madre: "Arrivò a tingersi i capelli di biondo - racconta - perché trovava capelli biondi sul cappotto di mio padre, così almeno non si capiva di chi fossero. Questo me lo ha raccontato lei dopo".

L'amore nei confronti del papà è sempre stato molto forte, come la mancanza che sentiva, ma quando Serena Bortone le chiede se glielo abbia mai detto, non solo risponde di no ma si lascia andare a una verità molto intima: "No, non gliel'ho mai detto. Me ne pento. Non avevo il coraggio di sentire la sua risposta - dice in lacrime - Non so perché mi sono emozionata. Io non gliel'ho detto perché non volevo sentire la sua risposta, che poteva essere grave per me. Serena, mettiamo un'altra cosa".