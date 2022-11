Alessandra Pierelli la vita dopo Uomini e Donne: "Per me è difficile trovare lavoro"

Sono passati 18 anni da quando Alessandra Pierelli fu scelta a Uomini e Donne da Costantino Vitagliano, da quel momento la vita di Pierelli è cambiata moltissimo: è mamma di due bambini, Daniel e Liam, è sposata con Fabrizio Baldassari e non si è pentita di aver messo in stand by la carriera per la famiglia, ma adesso vorrebbe tornare in tv.

In un'intervista rilasciata a Mio, Alessandra ha espresso il suo più grande desiderio fare la valletta a Sanremo: "Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere". Nel mentre Alessandra però non è stata con le mani in mano, lavorativamente parlando, e il 22 ottobre ha lanciato la sua linea di anelli.

Nel 2018 Alessandra Pierelli raccontò del momento in cui in cui rischiò di morire dopo l’intervento di liposcultura del 2006 finito male che l’ha portata in coma e le ha stravolto la vita. "È stato l’errore più grande della mia vita - ha affermato la Pierelli - Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli che non smetterò mai di ringraziare".