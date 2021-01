Body positive, Alessandra Tripoli si mostra (senza filtri) ad una settimana dal parto: "Piano piano va meglio"

Dopo aver raccontato passo passo la gravidanza, ora Alessandra Tripoli, ballerina di Ballando con le Stelle, continua ad aggiornare i follower anche sulla fase post parto: un modo per accompagnare tutte le mamme in dolce attesa con i consigli giusti. E così oggi ha confidato lo stato d'animo ad una settimana dalla nascita del piccolo Liam, avuto dal compagno Luca Urso, col suo corpo che pian piano sta tornando alla normalità.

Alessandra Tripoli dopo il parto

All'insegna della filosofia body positive, che vuole le donne sempre più vicine a prendere confidenza col proprio corpo, Alessandra ha condiviso una foto di se stessa una settimana dopo aver dato alla luce il piccolo Liam. "Piano piano, oggi già mi sento meglio", scrive nella didascalia a corredo degli scatti pubblicati tra le Instagram Stories.

Ieri, poi, il racconto di quanto Liam abbia cambiato tutte le sue priorità. "Da quando è arrivato Liam mi sento ancora così....ancora sospesa, ancora tra le nuvole! Nessuno ti prepara a gestire un tale uragano di emozioni".

L'amore tra Alessandra Tripoli e Luca Urso

Per Alessandra e Luca,entrambi palermitani, sposi da tre anni ma legati da quando sono adolescenti, si tratta del primo figlio. Dopo l'annuncio della cicogna in arrivo, l'insegnante di danza ha raccontato giorno dopo giorno l'andamento della gravidanza ai fan. Prima l'annuncio del sesso con un emozionante video, poi tanti consigli a tutte quelle donne che si trovano nella stessa situazione. Da tempo la coppia provava ad avere un figlio. "“Amore mio è positivo” è la frase più bella che io abbia mai sentito - ha confidato lui in un post - le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa".