Alessandra Tripoli con il figlio Liam a 'Storie Italiane': “Il parto senza papà è stato difficile, a tratti impossibile”

Alessandra Tripoli è diventata mamma l’11 gennaio scorso del suo primo figlio, Liam, frutto dell’amore per il compagno Luca Urso con cui risiede a Hong Kong da qualche tempo. Un parto lungo e difficile quello affrontato dalla ballerina di ‘Ballando con le stelle’ che, in collegamento con lo studio di Rai1 ‘Storie Italiane’, ha ripercorso con commozione i momenti difficili della nascita del bimbo, tra le sue braccia durante l’intervista con Eleonora Daniele.

AlessandraTripoli a ‘Storie Italiane’: “Il parto senza papà è stato difficile, a tratti impossibile”

Alessandra Tripoli ha raccontato a Eleonora Daniele i momenti difficili precedenti alla nascita del figlio Liam, venuto al mondo dopo 20 ore di travaglio. “Il problema era che lui era molto alto e non riuscivo a rompere le acque, avevo delle contrazioni vicinissime ma non riuscivo a dilatarmi ed a fare rompere le acque. Dopo 8-9 ore era una sofferenza ma lui non veniva giù. Lo ha indotto dunque e c’è stato il rischio che finisse a cesareo (…) Dopo 20 ore, era tra le mie braccia”, ha raccontato.

Commossa, la ballerina ha confidato quanto emotivamente sia stato complicato gestire un momento così delicato senza la vicinanza del compagno: “È triste affrontare un parto del genere da sola. Vedere il papà che deve aggrapparsi ad un cellulare per la nascita di un figlio è una crudeltà che dovrebbe essere risparmiata. Le donne in questo periodo hanno già affrontato una gravidanza particolare, quel momento di maggiore fragilità deve essere condiviso con la persona che si ama”.

L'amore tra Alessandra Tripoli e Luca Urso

Per Alessandra e Luca si tratta del primo figlio. Dopo l'annuncio della cicogna in arrivo, l'insegnante di danza ha raccontato giorno dopo giorno l'andamento della gravidanza ai fan. Prima l'annuncio del sesso con un emozionante video, poi tanti consigli a tutte quelle donne che si trovano nella stessa situazione. Da tempo la coppia provava ad avere un figlio. "“Amore mio è positivo” è la frase più bella che io abbia mai sentito - ha confidato lui in un post - le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa".