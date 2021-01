Ballando, Alessandra Tripoli mamma ad Hong Kong: "Un parto crudele, ma stai bene e questo conta"

Alessandra Tripoli è mamma. E' nato in queste ore il primo figlio della ballerina di Ballando con le Stelle e del compagno Luca Urso, residenti ad Hong Kong da qualche tempo. E' un maschietto e si chiama Liam. L'annuncio sui social, dove la donna condivide uno scatto della manina del bebè ed una tenera dedica.

Alessandra Tripoli mamma

Alessandra è al settimo cielo, ma non nasconde la sofferenza di aver dovuto affrontare il parto da sola a causa delle misure restrittive imposte dal governo locale per arginare l'emergenza coronavirus. "Senza papà è stato difficile - dice - a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele... ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta!".

E ancora: "Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu... la ragione della mia esistenza". "Presto vi farò conoscere Liam", promette poi ai follower.

L'amore tra Alessandra Tripoli e Luca Urso (e le difficoltà del passato ad avere un figlio)

Per Alessandra e Luca si tratta del primo figlio. Dopo l'annuncio della cicogna in arrivo, l'insegnante di danza ha raccontato giorno dopo giorno l'andamento della gravidanza ai fan. Prima l'annuncio del sesso con un emozionante video, poi tanti consigli a tutte quelle donne che si trovano nella stessa situazione. Da tempo la coppia provava ad avere un figlio. "“Amore mio è positivo” è la frase più bella che io abbia mai sentito - ha confidato lui in un post - le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa".

Luca e Alessandra, entrambi poco più che trentenni, sono entrambi originari di Palermo: i due fanno coppia da quando, adolescenti, si sono conosciuti ad una gara di ballo e sono diventati inseparabili. Il matrimonio è arrivato tre anni fa e con esso l'ambizione di allargare la famiglia.