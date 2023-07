Alessandro Basciano compie un gesto d'amore sul palco, Sophie Codegoni commenta: "Sei pazzo!"

Colpisce il gesto d'amore di Alessandro Basciano sul palco di un dj set in un noto locale di Gallipoli. Ieri sera, 10 luglio, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare a un momento romantico con la sua fidanzata Sophie Codegoni che, dopo averlo raggiunto sul palco, ha ricevuto un regalo inatteso davanti a tutto il pubblico presente all'evento. Basciano non è nuovo a compiere plateali dimostrazioni d'affetto: la proposta di matrimonio infatti è avvenuta in mondovisione sul red carpet dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia. L'uomo, per la gioia della Codegoni, non sembra intenzionato mettere a tacere il suo lato più romantico e ancora una volta è riuscito a stupire la madre di sua figlia, Celine Blue, nata solo un paio di mesi fa.

Il gesto d'amore

Durante una serata pugliese in cui Alessandro Basciano era impegnato in un dj set, quest'ultimo ha chiamato sul palco la sua dolce metà, Sophie Codegoni, per consegnarle un enorme mazzo di rose sulle note di "Tango", il brano presentato da Tananai nel corso del Festival di Sanremo del 2023. La donna, salita sul palco, non si aspettava certo un'altra dimostrazione d'amore, tanto che nella didascalia del post pubblicato su Instagram e condiviso dalla coppia per i loro fan ha scritto: "Le rose più grandi di me. Sei un pazzo. Ti amo, ti amo, ti amo". Insomma, altro che crisi! I due ex gieffini, nonostante gli scontri in famiglia degli ultimi tempi, sono più innamorati che mai. A rivelarlo è stata la stessa Sophie in una recente intervista: "Quando una coppia è vera, c'è sentimento, è giusto scontrarsi".

Il matrimonio

Ancora non sappiamo di preciso quando i due convoleranno a nozze, perché pare che il matrimonio sia stato rimandato per via della nascita di Celine Blue. D'altronde i due hanno già il loro bel da fare, quindi la scelta è comprensibile, ma l'amore c'è ed è questo l'importante. Un giorno, probabilmente presto, sentiremo i due dirsi anche il fatidico "sì". Ricordiamo che Alessandro Basciano è anche padre di Nicolò, il primogenito nato nel 2016 dalla precedente relazione con Clementina Deriu.