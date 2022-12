Alessandro Basciano si abbassa i pantaloni durante una storia Instagram di Sophie, lato b al vento

Due giorni fa erano tutti preoccupatissimi per la sua salute a causa di una storia Instagram su un letto d'ospedale che aveva fatto allarmare i suoi fan ma oggi, Alessandro Basciano sembra essere tornato in vena di scherzi. Il fidanzato di Sophie Codegoni, sua ex compagna di Gf Vip e, attualmente, futura mamma della loro prima bimba insieme, Celine, ha deciso di mostrare a tutti il suo lato b facendo uno scherzo alla sua dolce metà durante una sua storia Instagram.

Più attiva che mai sui suoi profili social dall'annuncio della gravidanza, non c'è giorno in cui Sophie Codegoni non aggiorni i suoi followers sulle sue giornate, i suoi stati d'animo, i suoi addobbi natalizi o i dettagli su come si sta preparando per diventare mamma all'età di soli 21 anni. E proprio durante una di queste sue dirette Instagram di vita quotidiana, la Codegoni è stata vittima di uno scherzo del suo fidanzato 33enne che, improvvisamente, si è abbassato i pantaloni davanti alla camera mostrando a tutti il suo fondoschiena.

La Codegoni, sconvolta dal gesto ma allo stesso tempo desiderosa di condividere ogni cosa con i suoi fan, anche questo scherzo del suo fidanzato, ha deciso di pubblicare lo stesso la storia Instagram in questione coprendo il sedere nudo del suo futuro marito con un'emoticon dagli occhi sbarrati e una scritta "Io non ho parole" che la dicono lunga sulla sua reazione.

Sophie e Alessandro, con i loro siparietti familiari e questa gravidanza inaspettata che, però, ha dato a entrambi una bella e nuova ventata di visibilità, si stanno godendo il momento e vivendo ogni giorno al massimo in attesa della nascita della loro bimba e che siate fan o meno della coppia, ne sentirete parlare ancora a lungo, almeno per i prossimi cinque mesi.