Paura per Alessandro Basciano, finisce (improvvisamente) in ospedale e preoccupa i fan

Grande paura per Alessadnro Basciano. Il fidanzato di Sophie Codegoni, infatti, è finito (all'improvviso) in ospedale preoccupando tantissimo i suoi fan. Il 33enne, che presto diventerà papà bis di una bimba, Celine, insieme alla sua compagna Sohpie, incinta di quattro mesi, ha pubblicato una sua foto, in una delle sue stories Instagram, disteso su un letto d'ospedale con una flebo e un commento che ha lasciato intendere che l'ex gieffino si sia dovuto sottoporre a un'operazione chirurgica.

Alessandro, però, ha in qualche modo rassicurato i fan sul fatto che, quello che sembra essere stato un intervento chirurgico per la dolce metà della Codegoni, sia riuscito bene ha anche taggato il medico che si è occupato della sua salute, il dottor Claudio.

Spulciando sul profilo Instagram del dottore in questione, infatti, si può subito notare che si tratta di un medico specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva che opera sia a Milano che a Roma quindi, possiamo immaginare che l'intervento di Basciano possa essere stato più legato più alla sfera estetica che a effettivi problemi di salute.

Per ora, però, Alessandro non ha aggiunto ulteriori chiarimenti sul perché sia finito in ospedale e su quale sia stata la natura del suo intervento chirurgico ma siamo sicuri che presto metterà le cose in chiaro, soprattutto dopo l'allarmismo (forse voluto?) da parte dei fan dell'influencer.

"Ale così ci fai prendere un colpo”, ha scritto qualcuno all'ex gieffino ma restiamo in attesa di scoprire maggiori dettagli sullo stato di salute del fidanzato della Codegoni.