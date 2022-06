"Alessandro Basciano non si prende cura del figlio": la dura accusa dell'ex compagna

Un'accusa senza mezzi termini quella di Clementina Deriu, modella romana che ha avuto una relazione di cinque anni con Alessandro Basciano dalla quale è nato il loro bambino: Nicolò. Su Instagram ha condiviso una storia in cui commentava le recenti dichiarazioni di Basciano in merito al desiderio di avere un altro figlio con la sua attuale compagna Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti e fidanzati al Grande Fratello Vip, tra liti, alti e bassi, adesso si stanno godendo la loro relazione tra mare, feste e interviste. I due al momento sognano di diventare una famiglia, ma a Deriu la cosa non sta bene e non per gelosia, ma perché secondo quanto racconta Alessandro non si prenderebbe cura neanche del suo primo figlio.

Cosa ha detto Clementina Deriu su Alessandro Basciano

"Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli - ha scritto su Instagram Deriu - Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica. E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura". Insomma un messaggio forte e chiaro per Alessandro, ma anche per Sophie. I due al momento non hanno commentato e si stanno godendo una vacanza in Salento tra il mare limpido e gite in barca, chissà se arriverà una replica.