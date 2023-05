Alessandro Basciano si svela: il regalo (graditissimo) a Sophie Codegoni per la nascita della figlia

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno scelto Casa Chi per raccontarsi a pochi giorni dalla nascita della figlia Celine. Una gioia immensa per la coppia nata al Grande Fratello Vip che con la piccola sta scoprendo una nuova quotidianità sempre condivisa con i follower da cui sono amatissimi.

Nell'intervista social, Basciano e Codegoni hanno raccontato i momenti emozionanti del parto a cui ha assistito il papà, al settimo cielo per l'arrivo della piccola accolta con gioia anche dal suo fratellino. A differenza di Sophie, infatti, Alessandro ha un altro figlio nato da una sua precedente relazione e il bambino, appena nata Celine, è voluto correre subito in ospedale per conoscere la sorella per la quale è "super felice e super premuroso".

Il regalo di Basciano per la nascita di Celine

La nascita della bambina ha indotto Alessandro Basciano a fare un regalo alla compagna, già destinataria di un prezioso anello arrivato a sorpresa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Stavolta, quindi, il pensiero per la neomamma non è stata un gioiello (benché Sophie ha scherzosamente ammesso che avrebbe voluto ricevere dal compagno un nuovo anello con tre gemme): per la nascita di Celine Blue l'ex gieffino ha lasciato intendere abbia regalato alla fidanzata una borsa, accessorio molto apprezzato da Sophie da sempre molto amante del genere.