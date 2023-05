Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma c'è un errore grammaticale: foto

Il 12 maggio è nata Céline Blue la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Per festeggiare il lieto evento la coppia ha organizzato una festa alla quale erano presenti amici e parenti. Dopo circa due settimane però il neo papà bis, Alessandro ha un figlio avuto da una precedente relazione Niccolò, ha deciso di tatuarsi il nome della bimba sul petto, sotto al tatuaggio di una corona che già aveva. Un gesto bellissimo e significativo, però osservandolo bene si può notare che il nome della bimba è scritto in modo sbagliato.

La piccola ha un doppio nome: si chiama Céline Blue e quindi sia la 'c' sia la 'b' dovrebbero essere maiuscole: nel tatuaggio solo la 'c' è maiuscola. Lo stesso errore ortografico si nota anche nel post Instagram con cui è stata annunciata la nascita della bambina. Indipendentemente dal fatto che la bimba sia stata registrata all'anagrafe con doppio nome, separato o non da una virgola, Blue dovrebbe comunque essere scritto con la lettera maiuscola essendo il suo nome proprio. Al momento non è noto se ci sia una precisa scelta dei genitori dietro alla decisione di scrivere 'blue' invece di 'Blue'.