Alessandro Benetton presenta i figli: chi sono e cosa fanno gli eredi

Alessandro Benetton quando aveva solo 27 anni ha fondato 21 Invest, società che investe in aziende "per creare storie di successo" e oggi è il presidente di Edizione spa, la holding della famiglia Benetton (azienda fondata dal padre di Alessandro, Luciano, con i fratelli Gilberto, Giuliana e Carlo), oltre ad essere il presidente onorario di Dufry e il vicepresidente di Mundys.

Dal matrimonio di Alessandro con la campionessa olimpica Deborah Compagnoni sono nati Agnese, Tobias e Luce. Dei tre figli l'imprenditore ha parlato per la prima volta al settimanale Chi raccontando alcuni dettagli sulla loro vita. Tobias studia matematica applicata all'economia, Agnese è appassionata d'arte e si è appena laureata alla Brown University, negli Usa, e Luce è impegnata nel campo del volontariato.

Alessandro Benetton e il rapporto con i suoi figli

Benetton per celebrare l'importante traguardo della figlia Agnese su Linkedin le ha scritto un emozionante messaggio di congratulazioni, nel quale le esprime tutto il suo orgoglio: "Il tuo traguardo alla Brown University è una grande fonte di orgoglio per me, so quanto tu abbia combattuto per entrare in questa prestigiosa università, e quanto ti sia impegnata per portare a termine gli studi con successo. Questo risultato ha anche evocato in me ricordi speciali, riportandomi alla mia esperienza. Ho visto riflessi in te lo stesso spirito di ricerca, impegno e passione".

Anche Alessandro ha studiato in un'università statunitense, ad Harvard, dove ha conseguito un master in Business administration. Alla domanda che padre è non risponde direttamente e scherza affermando che dovrebbero dirlo i suoi figli, ma di una cosa è certo: "Cerco di essere un padre che incoraggia l'intraprendenza dei figli, trasmettendo un senso di responsabilità che non esclude il divertimento". Poi aggiunge: "Sono sempre stato vicino ai miei figli, partecipando da lontano alle loro scelte".

"Ai miei figli ho trasmesso il senso di appartenenza e di libertà. Li ho portati a non sprecare le occasioni, a fare esperienze, a lavorare all'estero, a viaggiare per conoscere abitudini e contesti diversi". I quattro sono molto uniti anche perché Alessandro afferma che hanno trovato un loro equilibrio fra il ruolo di genitore e i momenti di condivisione come lo sport, l'arte, il dibattito sull'attualità. Al momento sono in vacanza tutti insieme in Sardegna, a Chia.

Che cosa fanno i figli di Alessandro Benetton

Al momento nessuno dei tre lavora con lui, ma per Benetton le strade che hanno scelto di intraprendere sono il futuro dell'imprenditoria. Lavoreranno con il padre solo se "saranno interessati a farlo. Mi sembra che abbiano tutti e tre un approccio concreto. Tobias studia matematica applicata all'economia, ha fatto consulenze in ambito economico; Agnese è appassionata d'arte e ha fatto pratica in questo campo; Luce ha fatto le prime esperienze nel mondo del volontariato e anche quello è un contesto che dovrà essere sempre più vicino all'impresa. Insomma, i temi su cui si stanno impegnando tendenzialmente possono convergere con le grandi sfide dell'impresa del futuro".