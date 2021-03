Alessandro Borghese riabbraccia le figlie dopo il Covid: "Grazie dottor Zangrillo" (VIDEO)

Alessandro Borghese è guarito dal Covid e condivide su Instagram la gioia più grande, quella di poter riabbracciare le sue due figlie, Arizona e Alexandra. Su Instagram ha pubblicato un simpatico video in cui parla in playback, doppiato da una delle due bambine: "Ciao amici, oggi finalmente sono negativo, così posso riabbracciare le mie figlie e Wilma (la moglie, ndr) e giocare con loro".

Lo chef si era ammalato a metà marzo e fortunatamente le sue condizioni non sono mai state gravi, anche se per diversi giorni ha avuto febbre, giramenti di testa e dolori muscolari. Nel post ha ringraziato le figlie ma anche i medici che lo hanno curato: "Libero di abbracciarle - ha scritto - Grazie a loro ho scoperto una forza che non credevo di possedere. Grazie Dott. Alberto Zangrillo e Dott. Palleschi, per avermi rimesso in piedi. Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro grande affetto mi hanno dato un'incredibile speranza".

Il video pubblicato su Instagram da Alessandro Borghese