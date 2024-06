Alessandro Borghese: "A scuola mi prendevano in giro perché mamma era nuda su Playboy"

Si è raccontato tanto Alessandro Borghese: ospite di Stefano Rapone e Daniele Tinti nel podcast Tintoria il celebre chef, titolare di ristoranti e volto televisivo di programmi come Celebrity Chef e 4 Ristoranti, ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli esordi nelle cucine delle navi da crociera al suo sbarco nel mondo della tv, senza tralasciare una vita privata che nell'infanzia è stata segnata dalla popolarità della madre Barbara Bouchet.

"Se sei negli Anni Ottanta, quando hai 13-14 anni e tua madre è una sex symbol, leggi Barbarella nazionale, è una battaglia continua", ha confidato Borghese, figlio dell'imprenditore napoletano Luigi e dell'attrice icona del cinema e della tv: "Andavo a scuola e i compagni, che a quell'età non hanno tanti peli sulla lingua, mi dicevano di avere visto in tv mamma nuda. Mi prendevano in giro, io ci discutevo, li ho persino presi a pizze. Mi sono fatto le spalle, che è quello che bisogna fare a scuola, oltre a studiare. Serve per la vita". La reazione della madre? Uno il consiglio che dava al figlio per spronarlo a reagire: "Tu vai e dì che tua madre sta nuda su Playboy perché se lo può permettere, invece la mamma del tuo amico è un cesso".

I retroscena su "4 Ristoranti"

Nel corso dell'intervista non sono mancati racconti sulle dinamiche tra concorrenti del suo programma tv Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8. "Ogni tanto ci sono delle litigate che dobbiamo tagliare (...) All'inizio si amano e io dico: “Oggi da te, domani da loro, sii onesto, sii obiettivo e trasparente, dì quello che devi dire”. Ma c'è sempre un po' di remora: solitamente dura due giorni, il terzo crollano tutti i freni inibitori...", ha spiegato Borghese che ha anche ammesso come non sempre le cene sia succulente... Anzi. "E comunque va peggio a me che, a volte, “me tocca mangia’” certe schifezze! Alla fine comunque è bello perché giri l'Italia in posti che non sono classici dove trovare ricette anche inedite e storie umane meravigliose: ne vado orgoglioso".

Chef Borghese, infine, per ribadire l'amore per la cucina e la ricchezza della tradizione culinaria italiana ha affermato che "ogni studente italiano dovrebbe conoscere a menadito almeno un piatto della sua regione, perché qui viviamo tutti di poke, sushi, tutti vogliono aprire ristoranti esotici e ci stiamo dimenticando della nostra cultura e della nostra cucina regionale italiana".