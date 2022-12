Alessandro Borghi diventa papà, la compagna Irene Forti è incinta

Colpo di scena ieri sera alla premiere romana de "Le otto montagne", il film con Alessandro Borghi protagonista accanto a Luca Marinelli. L'attore è arrivato sul red carpet insieme alla compagna Irene Forti, che per la prima volta ha mostrato pubblicamente il pancione. La modella è incinta ed è apparsa raggiante, così come Borghi, entrambi al settimo cielo per l'arrivo del loro primo figlio.

La coppia, legata da due anni, non aveva ancora rilasciato dichiarazioni sulla gravidanza e probabilmente aspettavano proprio questo evento per annunciarlo. Non sono servite parole, è bastato vedere il pancione di lei e gli occhi luminosi del futuro papà. I genitori in pectore non hanno fatto commenti, ma si sono concessi ai flash dei fotografi, felici di condividere tanta gioia.

La storia tra Alessandro Borghi e Irene Forti

Archiviata la lunga relazione con la ballerina e coreografa Roberta Pitrone, nel 2019, Alessandro Borghi si è innamorato di Irene Forti. Un vero colpo di fulmine che ha fatto capire subito a entrambi che sarebbe stata una storia seria. Nel giro di pochi mesi sono andati a convivere a Garbatella, quartiere storico nel cuore di Roma, e tra poco diventeranno mamma e papà. Una favola d'amore.

