Alessandro Borghi come Rocco, le scene di sesso: "Non ho usato protesi". Le foto

Alessandro Borghi è Rocco Siffredi in Supersex. La serie Netflix tanto attesa è da oggi disponibile sulla piattaforma. In Supersex però non si parla solo di sesso, anzi, il sesso fa da cornice a un racconto intimo e complesso che ripercorre la vita del porno attore più famoso al mondo: Rocco Tano.

Di questo ruolo, così complesso, Borghi ha parlato in un'intervista a Repubblica. "Negli ultimi anni mi sento artisticamente libero, sento che interpretare qualcuno per me vale sempre la pena, anche se è una persona che avrei potuto o dovuto giudicare. Rocco l’ho conosciuto e gli voglio bene, ti lancia le sue emozioni - ha rivelato l'attore -. Prendere questa materia emotiva e dargli altra forma è un regalo. Ma lo è anche per lo spettatore che si è assopito rispetto alla standardizzazione del prodotto. Allora ogni tanto proviamo a punzecchiare, a creare una ferita, un contraddittorio". Un lavoro non semplice anche perché la "libertà della sessualità è un tema scomodo in un Paese fondamentalmente bigotto". "La serie - ha aggiunto - ha significato anche avere a che fare con il mio corpo in una certa maniera, relazionarmi con quello degli altri. Mi ha responsabilizzato rispetto al messaggio che passiamo al pubblico con il nostro mestiere. Supersex parla di famiglia, amore, politica. Ha una valenza sociale importante, rispetto alla figura dell’uomo e della donna e rispetto al porno, in una società che finge di rifiutarlo e poi se ne nutre da anni".

La serie sta facendo molto parlare, non solo in Italia, anche perché ci sono alcune scene di nudo integrale e una in particolare è frontale (episodio 4 al minuto 50.40), immancabile, dunque, una domanda proprio su quelle e se abbia portato o meno delle protesi. "Sì, c’era curiosità ma non ho usato alcun tipo di protesi, sono a posto con il mio corpo - ha spiegato Borghi -. Ho imparato che a volte mi piace di più, altre meno. Nel mio lavoro sono dovuto ingrassare dieci chili o perderne venti. Ho pensato: ci sarà il rischio di un confronto con Rocco, ma non è una serie porno, non sarà il fulcro del racconto".

Supersex rappresenta anche un'occasione per fare formazione sentimentale e tal proposito Alessandro ha un'idea ben precisa: "Non capisco perché a scuola ci sia l’ora di religione e non quella di educazione sessuale e sentimentale. La mia è passata per il porno. Da bambino ho fatto fatica a esprimere i miei bisogni, la mia sessualità: è esplosa, e ne sono stato sovrastato. Avrei voluto arrivarci in modo consapevole, con meno errori".