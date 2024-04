Alessandro Carollo, il messaggio per Michelle Hunziker che rivela molto

Alessandro Carollo dopo mesi di silenzio sembrerebbe proprio aver deciso di parlare. La storia d'amore con Michelle Hunziker sarebbe giunta al capolinea ormai da mesi, ma la conferma è stata data da Chi a inizio marzo e la conduttrice ha preferito non rispondere alle domande riguardanti la sfera personale: "Sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro".

Carollo su Instagram ha condiviso una frase estratta da un famoso film d'amore, Le pagine della nostra vita: "Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente".

Un messaggio che lascia intendere che Carollo abbia provato un sentimento intenso nei confronti di Hunziker e che la fine della loro storia per lui è stata molto sofferta. In queste parole però qualcuno ci ha letto una frecciata: lui avrebbe amato Michelle con tutto il suo cuore, ma non sarebbe stato poi così ricambiato.