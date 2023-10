"Questo taglio di capelli è voluto?" Clerici spiazza Cattelan, lui replica: "Me lo hanno fatto le mie figlie" (video)

In occasione della seconda puntata di Stasera C'è Cattelan in onda oggi su Rai 2, Alessandro Cattelan è stato ospite nel programma mattutino di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Grande l'affetto con cui la padrona di casa ha accolto il collega, protagonista della seconda stagione del suo show (partita con il forfait di Belen su cui molto si è discusso) che ha presentato con un taglio di capelli decisamente originale, molto corto sulle tempie e con un ciuffo più lungo al centro. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi del pubblico e anche della stessa Antonella che gli ha rivolto la domanda secca in diretta proprio durante la sua partecipazione al programma di Rai 1.

"Questo taglio di capelli è voluto? Hai fatto arrabbiare il parrucchiere?" ha scherzato Antonella Clerici. Pronto, allora, il racconto di Cattelan che ha ammesso che dietro all'0riginale acconciatura ci sono le mani delle sue figlie, Nina di 11 anni e Olivia di 7, avute dalla moglie Ludovica Sauer. "D'esate mi faccio tagliare i capelli dalle mie figlie... Mi hanno fatto questo taglio che però mi piaceva, sono andato dal parrucchiere e me lo sono fatto sistemare". Ecco, allora, svelato il motivo del look su cui anche Fabrizio Corona aveva fatto ironia con una certa malizia: "Invece di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato" aveva scritto l'ex re dei paparazzi via social taggando il conduttore reo di aver letto le dieci domande che avrebbe fatto a Belen se non gli avesse dato buca.

Di seguito, il video di "È sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici e Alessandro Cattelan