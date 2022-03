Alessandro Cattelan: "Mia figlia mi ha fatto la domanda più difficile"

Alessandro Cattelan, 41 anni e più di venti di carriera, brillante presentatore televisivo e radiofonico, ha una bellissima moglie e due figlie. Il conduttore sarà su Netflix dal 18 marzo con una docuserie in sei episodi sul tema della felicità: Una semplice domanda. In queste pagine si racconta a Grazia, il settimanale diretto da Silvia Grilli.

La domanda è arrivata dalla figlia Nina, 10 anni: “Papà, come si fa a essere felici?”. Cattelan prova a rispondere, con l’aiuto di una serie variegata di ospiti: Roberto Baggio e Paolo Sorrentino, Danika e Steve Mori, coppia nella vita e sullo schermo, conosciuti come “i Ferragnez del porno”, la storica Eva Cantarella, Geppi Cucciari e le atlete specializzate in “mermaiding”, il nuoto con coda di sirena.

Nella serie dice di non avere mai fatto un lavoro vero. “In realtà qualcuno l’ho fatto. Ho raccattato bicchieri in discoteca e lavorato in un centro scommesse dove entravano signori anziani che si giocavano la pensione in un pomeriggio. Ma mi sono trovato presto in un mondo in cui i privilegi erano nettamente sproporzionati rispetto alla fatica che impiegavo. Oggi è più complicato. Più sei conosciuto più sei bersagliato dalle opinioni altrui. Non puoi sentirti oggi un genio e domani un cretino”.

Nella serie parla dell’amore come fonte di felicità e cita i suoi genitori, ancora insieme. Che infanzia ha avuto? “Sono figlio unico, dato a cui mia moglie (l’influencer Ludovica Sauer, ndr) attribuisce l’origine di ogni mio difetto. Ho avuto un’infanzia serena con genitori abbastanza severi. Se a scuola bisticciavo con un professore, non c’era la possibilità che la colpa fosse dell’insegnante. Oggi sono famoso per essere il più rigido tra noi padri giovani”, conclude Cattelan.