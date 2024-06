Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer si raccontano: "Ci sposeremo anche a Las Vegas"

Intervista di coppia per Alessandro Cattelan e la moglie Ludovica Sauer, eccezionalmente insieme in un'occasione che ha dato modo di conoscere il conduttore nell'aspetto più privato della sua vita come marito e come padre di due figlie, Nina, nata nel 2012 e Olivia, dal 2016. I due sono stati ospiti del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante e molto hanno raccontato di loro, dal loro primo incontro avvenuto a San Siro nel 2008 durante una partita dell'Inter, squadra del cuore del conduttore, alla nascita delle loro bambine, passando per il matrimonio celebrato nel 2014 con pochissimi invitati.

"Il mio non è un rifiuto per il matrimonio, io odio proprio il giorno", ha confidato Cattelan spiegando perché la decisione è stata quella di celebrare le nozze alla presenza di sole 25 persone: "Eravamo in pochi. In quella giornata mi sentivo a mio agio. Ho anche lavorato anche quel giorno...". A quel punto Ludovica ha rivelato l'intenzione di sposarsi di nuovo, ma in un contesto decisamente diverso dal solito: "Quando andremo a Las Vegas, in un viaggio futuro, io vorrei sposarmi a Las Vegas... Con le bambine, siamo noi quattro!". E confermando la volontà, Alessandro ha esteso l'invito anche a Diletta Leotta (pure lei prossima al matrimonio con il compagno Loris Karius, padre della figlia Aria).

Nel corso dell'intervista Ludovica Sauer ha anche confidato quanto Alessandro sia un bravo padre con le sue bambine: "È il padre che avrei voluto io", ha ammesso: "Guardando loro che sono così innamorate del loro papà, dico 'guarda che bello'...".

Chi è Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan

Ludovica Sauer è nata in Svizzera nel 1981 da papà tedesco e mamma brasiliana ed è cresciuta tra Brasile e Italia. A 16 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda lavorando anche come venditrice in showroom, maschera a teatro e producer in agenzia fotografica. Ha prestato il suo volto per diversi eventi legati al mondo dello sport, dalla Formula Uno al motociclismo, del calcio al ciclismo dove in qualità di miss Estathé premiava i vincitori del Giro D’Italia.

Appassionata di viaggi e natura, sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da più di 215mila follower, Ludovica Sauer alterna scatti da modella a momenti di vita quotidiana insieme al marito e alle loro due figlie Nina e Olivia. I due custodiscono gelosamente il loro amore lontano da gossip e riflettori. Come ha raccontato a Diletta Leotta, infatti, il loro matrimonio è stato molto discreto: una cerimonia di poco più di dieci minuti in un ambiente intimo del comune di Milano insieme ai soli testimoni, genitori e la loro primogenita Nina.