Alessandro Cecchi Paone e il marito Simone Antolini divorziano? La verità

Solo qualche settimana fa, Alessandro Cecchi Paone aveva parlato del marito Simone Antolini rivelando di aver avuto una crisi di coppia. "Dormiamo insieme ma girati dall'altra parte, di spalle. Mio marito mi ha rovinato, è la prima grande crisi matrimoniale perché gli ho chiesto di darmi una mano alla campagna elettorale, ma invece farà parte della campagna di Forza Italia. Per questo facciamo meno sesso", aveva detto. Qual è stata l'evoluzione delle cose?

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini divorziano?

Qualcuno pare si sia apprestato a parlare di "divorzio". Ma sarà veramente così? Dagospia ha riportato una dichiarazione dello stesso conduttore e opinionista tv, che ha definito queste indiscrezioni delle "fregnacce". Quindi avrebbe aggiunto: “Sono contento di smentire quello che si dice, pure invenzioni, per fortuna stiamo bene insieme e di divorzio neanche l’ombra”. Insomma, era solo una crisi, superata molto facilmente.

Il matrimonio di Cecchi Paone e Antolini

Alessandro Cecchi Paone (62 anni) e Simone Antolini (24 anni) sono ormai sposi. Lo scorso dicembre, infatti, si sono detti "sì" nella Sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli. Un momento atteso ed emozionante. "Grazie per aver scelto Napoli per questo momento così importante della vostra vita. Sono molto amico di Alessandro, ci conosciamo da tanti anni, ora in questo ruolo diverso facciamo una cosa bella, una unione di sentimenti, di valori e il fatto che Napoli sia stata scelta come luogo per questa unione è un motivo di particolare soddisfazione", le parole del sindaco del capoluogo campano.

La coppia si è conosciuta per caso durante il periodo del Covid. Tutto sarebbe nato da uno scambio di 'mi piace' su Instagram e poi Simone ha preso coraggio e ha scritto ad Alessandro. Quindi, nell'aprile 2022, si sono visti per la prima volta insieme. Quindi l'amore vero, tanto che insieme hanno partecipato anche a un reality show - l'Isola dei Famosi - proprio come coppia. In quell'occasione Simone ha raccontato di essere papà di una meravigliosa bambina: "Lei è una forma della mia stessa persona. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro", le parole di Simone durante il programma di Canale 5, a cui ha partecipato lo scorso anno.