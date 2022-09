Alessandro Cecchi Paone: ecco chi è il fidanzato 26enne Simone

Hanno destato scalpore le immagini delle bollenti effusioni in barcatra Alessandro Cecchi Paone ed il nuovo fidanzato Simone. A far discutere la grande differenze d?età tra i due, ben 34 anni: Simone ha infatti 26 anni, mentre il giornalista e divulgatore scientifico, 60. Nonostante la lontananza generazionale la relazione sembra procedere a gonfie vele, di pari passo alla curiosità intorno al giovane misterioso.

Cecchi Paone si sbilancia

Cecchi Paone, assalito dal gossip, si è sbilanciato raccontando qualcosa in più sul nuovo partner in un?intervista a Fanpage: ?Fa l'agricoltore, lavora nell'azienda agricola di famiglia?, ha spiegato, per poi far sapere come si sono conosciuti: ?Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa?. Per Simone è la prima storia con un uomo, come sottolineato dal giornalista: ?Come me, nasce etero con delle storie anche importanti. Mi ha cercato proprio perché aveva vissuto il mio stesso percorso e voleva confrontarsi?. Per questo motivo cerca di proteggerlo in tutti i modi: ?Un anno fa, come capitò a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento. Non c'entra niente con il nostro mondo e ha appena iniziato questo percorso di presa di coscienza della sua dimensione gay quindi bisogna proteggerlo. Questo è il ruolo del compagno più grande sia nelle coppie etero che in quelle gay?.

Chi è Simone Antolini

Delle parole che comunque non hanno saziato l?appetito degli amanti del gossip, desiderosi di saperne di più sul giovane Simone Antolini. Del resto non è stato difficile riuscire a scoprire altro sulla vita del ragazzo, visto che il fidanzato Alessandro è solito targarlo nelle stories Instagram, a riprova di come la relazione vada alla grande. Sbriciando il profilo di Simone, apprendiamo che è del 1996, nato sotto il segno della bilancia, quindi spegne le candeline tra settembre ed ottobre. E? inoltre uno studente di scienze giuridiche, a e giudicare dai tag sembrerebbe essere d?origine marchigiana. Su Instagram conta quasi 5.000 followers, che sembrano cresciuti repentinamente dopo il servizio di ?Chi?. Il biondino che ha stregato Cecchi Paone, appare molto legato alla famiglia, specie al fratello maggiore Elvis, che pare l?abbia seguito nelle vacanze a Positano con il fidanzato Alessandro.

Insomma sembra già che Simone abbia proceduto con le presentazioni ufficiali. Del resto il suo profilo è un grand tour di viaggi al seguito del celebre partner. Tra la Puglia, Rimini, la Costiera Amalfitana e Roma, il 26enne mostra su Instagram la vita insieme a Cecchi Paone, tra cene in ristoranti lussuosi, giri in barca, pernottamenti in hotel prestigiosi e tante, tante foto con Vip. Da Simona Ventura a Matilde Brandi, fino a Valeria Marini, Simone appare desideroso di conoscere gli amici e colleghi del fidanzato con cui posta gli scatti. Non solo, Antolini ha anche inserito delle stories da un celebre rooftop della capitale corredate da un grande chack. ?Finally?, scrive il ragazzo, come se stia per scattare un servizio fotografico o girare un spot. Che Simone sia desideroso di sfondare nel mondo dello spettacolo? Ma Antolini, oltre alle sue velleità, dà spazio anche a romantici pensieri rivolti al suo Alessandro. Spesso posta selfie ed immagini del fidanzato accompagnate da canzoni romantiche, a riprova di quanto questo amore sia genuino, a dispetto delle malelingue.